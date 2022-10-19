ثورة رفض من أولياء الأمور لـ ترخيص السناتر .. والوزارة ترد : هدفنا تقديم خدمة مميزة لأبنائنا

أولياء الأمور يرفضون ترخيص السناتر وإسناد المجموعات لشركات خاصة.. ويؤكدون: نرفض تحويل التعليم لسلعة .. والوزارة ترد : هدفنا تقديم خدمة مميزة لأبنائنا

أثارت تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امس في البرلمان ، جدلا واسعا بين أوساط أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، خاصة ما يتعلق بإسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وقريبا ترخيص السناتر الخاصة، وذلك بالتوافق مع مجلس الوزراء، على أن يتم تغيير اسم مجموعات التقوية إلى مجموعات "الدعم"

قالت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذه القرارات تعني اننا الان لن نحارب الدروس الخصوصية بل سنجعلها مرخصة.

وأضافت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : للأسف ان وزارة التربية والتعليم والتعليم كانت تؤكد في السنوات الماضية على محاربتها للدروس الخصوصية و عودة دور المدرسة ، الا ان كل ما يحدث الان يؤكد فشلها في ذلك

وقالت داليا الحزاوي ، مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ان هناك جدل بين أولياء الأمور بعد تصريحات الوزير امس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، ومن ابرز النقاط التي احدثت جدلا واسعا هو خطة الوزراة في ترخيص مراكز الدروس الخصوصية وتقنين اوضاعها

وأوضحت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، ان ذلك يجعل هناك تعليم موازي معترف به بديلا للمدرسة ، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر الاهتمام بطرح أفكار سريعة لعودة دور المدرسة الاساسي و حل المشاكل التي تعيق ذلك سواء عجز المعلمين او كثافة الفصول

واستكملت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر قائلة : ان هناك تخوفات لدي اولياء الامور ايضا من ان تقنين مراكز الدروس الخصوصية سيزيد من ثمن الحصة علي اولادهم و هم بالكاد يستطيعون توفير ثمن الحصة .



اما بشأن فكرة إسناد مجموعات التقوية في المدارس لشركة خاصة ، قالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر :ان هذا القرار اثار تخوف أولياء الأمور من فكرة ان يترتب على ذلك ارتفاع اسعار مجموعات التقوية ، لذا نرجو من الوزارة طمأنة اولياء الامور ان الاسعار ستكون مناسبة للظروف فولي الامر لديه اكثر من طالب .

واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : ان هناك إشادة بتصريحات الوزير الخاصة بحوكمة المدارس الخاصة لمنع أستغلال اولياء الامور وكذلك قرار لن يكون هناك في الثانوية العامة لجان اكابر واستمرار التنمية المهنية للمعلمين

ومن جانبها .. عبرت منى ابو غالي مؤسسة ائتلاف تحيا مصر للتعليم ، عن استياءها من محاولة تحويل التعليم لسلعة ، حيث قالت : وزارة التربية والتعليم اصبحت تتعامل وكانها مؤسسة عليها ان تربح فقط تحت اي مسمى سواء من التعامل مع الكتب الخارجية او المنظمات التعليمية المختلفة او الشركات الخاصة ، وكذلك الاتجاة الي تيسير امور مراكز الدروس الخصوصية .

وقالت ابو غالي : بعد الافكار الاخيرة التي تم طرحها في البرلمان سيصبح التعليم (لمن استطاع الية سبيلا) ، ولن يتضرر سوى طلاب الاسر البسيطة

رد وزارة التربية والتعليم

ومن جانبه .. قال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : اسناد مجموعات الدعم لشركات خاصة بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أما بالنسبة لفكرة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية ، فتهدف لتقنين وحوكمة هذه المراكز ، وتنظيم عملها

ماذا قال وزير التعليم في البرلمان ؟

وكان قد حصل موقع صدى البلد على توضيح تفصيلي لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لعرض آليات عمل الوزارة بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة والدكتورة ماجدة بكري وكيل اللجنة والدكتورة منى عبدالله العاطي وكيل اللجنة ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للمجالس النيابية بالوزارة وعدد من النواب.

حيث أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستهدف عودة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي بشكل منتظم وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية.

وتعليقا على خطة الوزارة لإسناد مجموعات الدعم بالمدارس لشركات خاصة، أوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الشركات ستقوم بتجهيز قاعات داخل مدارس محددة في كل إدارة تعليمية لتقديم خدمة متميزة للطلاب بأسعار رمزية من قبل معلمين كفء لتمثل مكانا جاذبا للطلاب.

كما أوضح الوزير أن خطوة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية تهدف لتقنين أوضاع هذه المراكز وحوكمتها وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب والتأكيد على وجود معلمين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة داخل هذه المراكز.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم حاليا مراجعة كافة التقارير التي تم تقديمها فيما يخص الأبنية التعليمية، فضلا عن إعادة مراجعة الصيانات الخاصة بكافة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن من قدم تقريرا يخالف الواقع ستتم محاسبته.



وفيما يتعلق بتخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن التخفيف جاء ليتوافق مع الخطة الزمنية للعام الدراسي دون الاضرار بنواتج التعلم.



وتابع وزير التربية والتعليم أن قرار تضمين الأسئلة المقالية بنسبة ١٥٪؜ في امتحانات الثانوية العامة بجانب أسئلة الاختيار من متعدد، جاء ليضمن قياس مستوى فهم الطالب، مضيفا أن تصحيح الأسئلة المقالية الكترونيا عبر مراكز التصحيح الإلكتروني لن يشوبه أي خطأ لأن التصحيح سيتم عبر عدة مراحل تضم عرض الإجابة على اثنين من المعلمين الكترونيا بهدف التأكد من تطابق التقييم لإجابة الطالب.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن مركز تطوير المناهج قام بإعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب نموذجان للتدريب على الامتحانات.



كما تطرق وزير التربية والتعليم ، خلال الجلسة، لتوضيح خطة الوزارة لدمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسب حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر).