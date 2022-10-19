الرئيس السيسي يتفقد الكراكة البحرية تحيا مصر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الكراكة البحرية "تحيا مصر" واستمع لشرح مفصل من مسؤول الصيانة في الكراكة "تحيا مصر"، والذي أوضح أن الطاقة الإنتاجية لها بلغت 2500 طن رمال في الساعة، مشيرا إلى أن الكراكة ومصنع التركيز يتواجدان في بحيرة صناعية بطول 320 مترا وعرض 220 مترا وعمق 5 أمتار.



وأضاف مسؤول الصيانة في الكراكة أنه يتم سحب الرمال من موقع التنجيم إلى مصنع التركيز عن طريق خراطيم مرنة مثبتة على الكوبري العام، لافتا إلى وجود المنطقة المميزة بعدد 2 برك أحمر على مسافة 250 مترا، والتي يتم فيها تجميع الركاز، وعلى مسافة 380 مترا توجد المنطقة المميزة بعدد 2 برك أخضر حيث يتم تجميع الشوائب والرمال غير الاقتصادية.