عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي يتفقد الكراكة البحرية تحيا مصر

صدى البلد

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الكراكة البحرية "تحيا مصر" واستمع لشرح مفصل من مسؤول الصيانة في الكراكة "تحيا مصر"، والذي أوضح أن الطاقة الإنتاجية لها بلغت 2500 طن رمال في الساعة، مشيرا إلى أن الكراكة ومصنع التركيز يتواجدان في بحيرة صناعية بطول 320 مترا وعرض 220 مترا وعمق 5 أمتار. 


وأضاف مسؤول الصيانة في الكراكة أنه يتم سحب الرمال من موقع التنجيم إلى مصنع التركيز عن طريق خراطيم مرنة مثبتة على الكوبري العام، لافتا إلى وجود المنطقة المميزة بعدد 2 برك أحمر على مسافة 250 مترا، والتي يتم فيها تجميع الركاز، وعلى مسافة 380 مترا توجد المنطقة المميزة بعدد 2 برك أخضر حيث يتم تجميع الشوائب والرمال غير الاقتصادية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الكراكة البحرية تحيا مصر تحيا مصر الشوائب والرمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

مصر تضيف كنزا جديدا لثرواتها اليوم.. كم توفر الرمال السوداء لاقتصادنا؟

ترشيحاتنا

القوات الروسية تقتل 100 جندي أوكراني وتدمر 14 قاربا في زاباروجيه

باقى 8 أيام| خطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى 2022.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

ألمانيا تمضي بعيدًا عن روسيا إلى الأبد.. مداولات قبل إقرار قانون كفاءة الطاقة

قضية تمويل الإرهاب.. اعترافات أمين حزب الإخوان بالسويس: انضممت سنة الزلزال| خاص

التعليم: تفعيل مجموعات التقوية في المدارس المطبق بها منهجية الجدارت

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. المدارس تتواصل مع أولياء الأمور بسبب ترند قاتل

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

في لايف على فيسبوك.. زوجة تكتشف أن لها ضُرة فكيف تصرفت| شاهد

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

فيديو

بيان من أسرتها وتحذير من محاميها.. تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب

محمد رمضان يكشف حقيقة تشابه مسلسل العمدة مع عائلة الحاج متولى

مهند حسني: أحب الأدوار المركبة مثل ملف سري.. فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ