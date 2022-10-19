عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تحصين 402 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات

صدى البلد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي الاعداد المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة والتي بدأت 4 اكتوبر2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.


حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 331 ألف و135 رأس من الأغنام و70 ألف و919 راس من الماعز حتى 15 أكتوبر الجاري.
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين

وزير الزراعة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثروة الحيوانية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

مصر تضيف كنزا جديدا لثرواتها اليوم.. كم توفر الرمال السوداء لاقتصادنا؟

ترشيحاتنا

القوات الروسية تقتل 100 جندي أوكراني وتدمر 14 قاربا في زاباروجيه

باقى 8 أيام| خطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى 2022.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

ألمانيا تمضي بعيدًا عن روسيا إلى الأبد.. مداولات قبل إقرار قانون كفاءة الطاقة

قضية تمويل الإرهاب.. اعترافات أمين حزب الإخوان بالسويس: انضممت سنة الزلزال| خاص

التعليم: تفعيل مجموعات التقوية في المدارس المطبق بها منهجية الجدارت

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. المدارس تتواصل مع أولياء الأمور بسبب ترند قاتل

فستانها أثار الجدل .. سعر صادم لإطلالة ياسمين صبري | شاهد

في لايف على فيسبوك.. زوجة تكتشف أن لها ضُرة فكيف تصرفت| شاهد

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

فيديو

بيان من أسرتها وتحذير من محاميها.. تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب

محمد رمضان يكشف حقيقة تشابه مسلسل العمدة مع عائلة الحاج متولى

مهند حسني: أحب الأدوار المركبة مثل ملف سري.. فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ