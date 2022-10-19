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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تمضي بعيدًا عن روسيا إلى الأبد.. مداولات قبل إقرار قانون كفاءة الطاقة

شولتز بين مسئوليه
شولتز بين مسئوليه

تمضي ألمانيا قدما ربما إلى الأبد بعيدًا عن روسيا، وذلك من خلال عملها على أولًا إقرار ثم تنفيذ قانون توفير استخدام الطاقة، وسط مفاوضات جارية في بروكسل حول توجيه الاتحاد الأوروبي لكفاءة الطاقة (EED)، وفقًا لوثائق اطلعت عليها منصة يور أكتف الأوروبية.

 

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قبل أمس  يوم الإثنين، أمر المستشار الألماني، أولاف شولتز حكومته بتقديم "قانون طموح  لزيادة كفاءة الطاقة".

كان مشروع القانون جاهزًا منذ يونيو ، لكن الحكومة لم تتمكن من الاتفاق عليه ، بسبب إحجام الحزب الديمقراطي الحر، وفق ما ذكرت المنصة.

ولكن على الرغم من دفع شولتز  لهذا القانون، فإن المسودة  تشير إلى أن ألمانيا قد لا تفي بأهداف الاتحاد الأوروبي التي يتم التفاوض عليها حاليًا في بروكسل.

توفير 500 تيراواط 

بحلول عام 2030، تهدف ألمانيا إلى توفير 500 تيراواط من الطاقة بفضل التدابير المنصوص عليها في القانون الجديد، وهو رقم يتوافق مع هدف توفير الطاقة بنسبة 9٪.

في حين أن هذا يتماشى مع الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية بشأن كفاءة استخدام الطاقة، EED، والذي تم طرحه في يوليو 2021، فقد تم تعديل مستوى طموح الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين صعودًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

كذلك، في عام 2021 ، اقترحت المفوضية الأوروبية خفضًا للطاقة بنسبة 9٪ في مجالات  الاستخدام المتفرقة من عام 2020 إلى عام 2030. 
وقد تمت زيادة هذا الهدف ليصل إلى 13٪ في إطار خطة المفوضية "REPowerEU" المقدمة في مايو الماضي.

أما  في يونيو، فقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك تمسّك بهدف خفض بنسبة 9٪،  بينما صوت البرلمان الأوروبي لصالح خفض بـــ14.5٪ في سبتمبر.

في بروكسل ، يستعد صناع السياسة لمفاوضات صعبة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة كفاءة الطاقة EED قبل نهاية العام.

وعلق نيلز فوجلسانج، عضو البرلمان الأوروبي الدنماركي وهو كبير مفاوضي البرلمان بشأن مشروع كفاءة الطاقة EED: "لقد أوضحنا للمجلس أن لدينا موقفًا مشتركًا قويًا في البرلمان ، والمجلس يعلم أنه يتعين عليهم التحرك نحوه".

قانون كفاءة الطاقة الألماني الجديد

في الوقت نفسه، فإن الحكومة الألمانية في المرحلة الأخيرة من اعتماد قانون كفاءة الطاقة.

وتقر وزارة الاقتصاد وحماية المناخ بأنه قد يتعين تعديل القانون بعد اعتماده من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية.

ويجب أن تتوافق أهداف الطاقة الأولية والنهائية بين أعوام 2030 و 2040 و 2045،  مع "الأهداف المناخية الوطنية" وأن تتوافق مع "الاقتراح الحالي" من قبل المفوضية الأوروبية لمراجعة خطة كفاءة الطاقة.

حتى عام 2030 ، يعد القانون بتوفير 500 تيراواط -ساعة على الأقل، وسيتم إبلاغ البرلمان الألماني "بانتظام" بمستوى التقدم وسيقرر "إذا لزم الأمر" ما إذا كان ينبغي تعديله.

اعتبارًا من عام 2024 ، يجب على الحكومة الفيدرالية الألمانية تحقيق وفورات سنوية نهائية في الطاقة تبلغ 45 تيراواط في ساعة. 
أخيرًا، ستخضع شركات مثل شركات صناعة الصلب ومحطات الطاقة، التي يغطيها نظام تداول الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي (ETS) والتي كانت معفاة سابقًا ، لإجراءات كفاءة الطاقة الإلزامية.

 

 

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