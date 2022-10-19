اكتساح أحمر.. تفوق تاريخي للأهلي على الإسماعيلي قبل مواجهة افتتاح الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام الإسماعيلي بملعب برج العرب في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز .

ولعب الأهلي مع الإسماعيلي، 117 مباراة من قبل في الدوري الممتاز، انتهت بواقع 60 فوزًا للأحمر و22 انتصارًا للدراويش، والتعادل في 35 مباراة ونجح الأهلي في تسجيل 173 هدفًا في شباك الإسماعيلي، مقابل 93 هدفًا لأبناء القلعة الصفراء.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشوار رحلة استعادة درع الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة بمواجهة الإسماعيلي في الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان مارسيل كولر المدير الفني قد أعلن عن القائمة التي دخل بها معسكر مغلق بالإسكندرية وضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر، ومحمد شريف، وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات، وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة، وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، ومحمد هاني.

ويميل كولر إلى الاعتماد على ذات التشكيلة التي خاضت مواجهة الإتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو أن التشكيل المتوقع يسير نحو محمد الشناوى في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وشادي حسين.