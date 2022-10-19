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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثري هندي يسجل رقما قياسيا لأغلى صفقة عقارية في دبي

دبي - ارشيفي
دبي - ارشيفي

رفع ثاني أغنى رجل في الهند ملكيته العقارية في دبي من خلال شراء فيلا أخرى بجانب الشاطئ، محطماً رقمه القياسي السابق لأغلى صفقة عقارية سكنية في المدينة في غضون شهرين تقريباً.


واشترى موكيش أمباني قصر نخلة جميرا بحوالي 163 مليون دولار من عائلة رجل الأعمال الكويتي محمد الشايع، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر، بحسب جريدة النهار الكويتية.


وتمتلك مجموعة الشايع الامتيازات المحلية لعلامات البيع بالتجزئة بما في ذلك ستارباكس وH&M وفيكتوريا سيكرت.

فيما يشغل أمباني منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز ليمتد، أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية، وتبلغ صافي ثروته 84 مليار دولار

كان الملياردير يقتنص العقارات في الخارج، ويتطلع بشكل متزايد نحو الغرب بحثاً عن منازل ثانية.

وأفادت "بلومبرغ" أن ريلاينس أنفقت 79 مليون دولار العام الماضي لشراء نادي ستوك بارك البريطاني الشهير، كما يبحث أمباني عن عقارات في نيويورك

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