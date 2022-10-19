فرج عامر: إيقاف لاعب في الكرة الأوروبية بعد تدخينه على دكة البدلاء|تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن أغرب موقف في الكرة الأوروبية وهو تدخين لاعب وتعرضه للإيقاف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "أغرب أزمة في الكرة الأوروبية.. نادي أنتويرب البلجيكي يقرر إيقاف لاعبه ناينجولان بعدما قام اللاعب بالتدخين على دكة البدلاء".

من جانب آخر، علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تواجد تي شيرت النادي الأهلي في جميع محلات الشركة المصنعة بباريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "تيشيرتات لاعبي الأهلي تباع في جميع محلات في باريس، وعليها إقبال وأكثرها بيعا محمد الشناوي".