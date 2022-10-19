الدين لله.. والوطن للإنسان| كيف تقدمت مصر في مؤشر الحريات الدينية عالمياً

تمكنت مصر من مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية وعلى رأسها ملف الحريات الدينية، لإنجاح خططها التنموية الشاملة لرفعة ونهضة الوطن، حيث مضت الدولة المصرية قدمًا نحو الاهتمام بملف المواطنة والسلم الاجتماعى وإعلاء قيم القانون والانتماء وتمكين المرأة من كافة حقوقها وعدم التمييز، كما حققت مصر تقدما في ملف الحريات الدينية.

الحريات الدينية

الدين لله.. والوطن للإنسان

وكان إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ مصر، هو ما وضع الإطار الحاكم لقطار الحريات الذي انطلق من محطته قبل هذا التاريخ بسنوات، من خلال رؤية مصرية خالصة ومحددة وشاملة، تعي التحديات التي تواجهها الدولة وتُعلى من حقوق أفرادها، وتعزز من رسوخ الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي وصلت له البلاد، وسط إقليم يموج بالاضطرابات وعالم تتنازعه الانقسامات، وتسيطر على ساحته الصراعات.

وجاءت الاستراتيجية بمفهومها الشامل لتستند على عدة مرتكزات لم يَحِد عنها صانع القرار، فاشتملت على “تأصيل حقوق الإنسان فى الكرامة الإنسانية، عدم التمييز، تعزيز الديمقراطية، تعزيز الحكم الرشيد، قيم النزاهة والشفافية، والحق فى التنمية”.

وضمن المحور الأول للاستراتيجية، والخاص بـ"الحقوق المدنية والسياسية"، جاءت الرؤية المصرية لـ"حرية الدين والمعتقد"، الذى قطعت فيه الدولة شوطاً كبيراً بفضل توجيهات ورؤية الرئيس السيسى التى يمكن تلخيصها في أن “الدين لله.. والوطن للإنسان”.

وأسهمت تلك الرؤية فى ترسيخ قواعد المواطنة، وحرية الاعتقاد، وتعزيز ثقافة التعدد وقبول الآخر، ومناهضة الفكر المتطرف، وهى الجهود التى أدت لتحسن وضع مصر فى مؤشرات الاستقرار المجتمعى، حيث تقدمت 11 مركزاً بمؤشر المواطنة، واحتلت المركز 54 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2020.

الحريات الدينية في مصر

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية، على الرغم من توالى الأزمات التي تعصف بدول العالم.

وأشار التقرير، إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام السادس على التوالي، وفقاً لتقرير الحريات الدينية الدولية، كما أكد تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية عام 2022 أن مؤشرات الحرية الدينية في مصر تحسنت بالتوازي مع تبني القيادة المصرية مبادئ التسامح الديني كهدف للمجتمع المصري، كما واصلت الدولة المصرية إدارة بناء الكنائس عن كثب وتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وذلك بعد أن صنف مصر عام 2014، للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية نتيجة للسياسات التميزية وعدم توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية.

السيسي

وسبق أن تطرّق الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضية تجديد الخطاب الديني وحرية الاعتقاد، قائلًا “اتكلمتوا عن الخطاب الديني، هو أنا لما قلت على موضوع توثيق الطلاق، هو أنا نشفت دماغي مع المؤسسة الدينية اللي رافضة ده؟ لأ، أنا تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع ومع المؤسسة وماتصادمتش معاها مش عشان رفض الصدام في حد ذاته، ولكن عشان احترامًا لمنطق الزمن وتغيير الناس”.

وأضاف السيسي، خلال الحلقة النقاشية “حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل” ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مش بسهولة أبدا أننا نعمل ممارسات، في فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد، لو واحد قال لي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أي دين في الدنيا.. أنت حر، ده أنا إكمني غيور على ديني بحترم إرادته، لأن الأصل في الموضوع هو الحرية، حرية المعتقد اللي ربنا كفلها لينا، قال لك انت حر تؤمن أو لا تؤمن، وده كلام قلناه كتير، لكن المجتمع على مدى 90 أو 100 سنة بيتمّ صبغه بطريقة محددة".

ومن جانبه قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والخبير الحقوقي، إن تقدم مصر في مؤشر الدول الأكثر حرصًا على الحريات الدينية هو أمر جيد يترجم لفكرة شمولية الطرح الحقوقي المصري، وهي المنهجية التيي اتخذتها مصر منذ 2014 وحتى الان ونجحت فيها.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر نجحت في تحقيق المنظور الحقوقي من مفهوم شامل منذ بداية الحركة الفكرية في مصر منتصف الثمانينات وحتى 2010 ثم الربيع الغربي أو الثورات الملونة وكان أهم ملفين يتحدث عنهم الحقوقيون هو الملف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والأطفال على استحياء ولكن فكرة الطرح الحقوقي المصري الشامل لم تكن موجودة، وللكن بدأت الحكومة المصرية تنجح فيها وتتبلور في توجيهات من القيادة السياسية.

محمود البدوي

ماذا فعلت الدولة لتتقدم على مؤشر الحريات الدينية

وأوضح البدوي أن الطرح الحقوقي المصري الشامل يضع آليات ومسارات لتطبيق كل مايخص حقوق الانسان على كافة الأصعدة والمستويات وكذلك حقوق المرأة والطفل والحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية بما فيها الحق في السكن الآمن والمواصلات والتعليم، وبدأت الدولة المصرية تعمل في كل هذه الملفات جنبا إلى جنب.

وتابع البدوي أن المثال على الحق في الحياة الصحية الجيدة رأينا ما أنجزته الدولة في 100 مليون صحة والكثير على ذات الشاكلة، وكذلك الحق في السكن الكريم رأينا العديد من المبادرات التي نقلت الإنسان من المناطق الغير آمنة، مضيفا من أهم ما عملت عليه مصر هو المساواة بين كل طوائف الشعب بعيدا عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية وهو أحد الأسباب التي أدت لتقد مصر على مؤشر الحريات الدينية.

ولفت البدوي أنه من أهم أسباب التقدم في مؤشر الحريات الدينية هو معيار المواطنة حيث يكفل القانون الحريات لكل المواطنين من كل الأديان في الدولة، وكان من قبل عند حدوث مشكلة يتم عمل “قعدة عرفية” ويتم الحكم والتصالح فيها بين القبائل والعائلات وهو أمر خاطيء لأن هناك قانون يكفل الحق لكل مواطن بعيدا عن عقيدته وفكره ودينه.

وقال البدوي إن الدستور ينص على معيار المواطنة وهو أن كل الناس أمام القانون هم سواء، وهو ما جاء به الدستور المعدل في 2014، والأمر الجيد أن هناك تنفيذ جيد لهذا المبدأ وآليات تنفيذه.

متابعا منذ 2014 وهناك دولة مصرية لا تعرف التمييز العرقي ولا الديني وتتعامل مع المواطنين جميعم على حد سواء بشرط أن يلتزموا بالتعليمات والتوجيهات التي فرضها القانون والدستور، وهو ماساعد في هذا التقدم.

وأكد البدوي أنه من قبل كان غير مسموح التحدث عن عدم وجود تصريحات لبناء الكنائس وهو ما اختلف الأن بشكل أفضل وأصبح هناك مرونة في التعامل ومنظور أوسع من قبل الحكومة.