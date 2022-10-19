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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسلام حافظ ينتهي من "مهب الريح" ويستعد لـ"سر السلطان" و"ألف ليلة وليلة"

إسلام حافظ
إسلام حافظ

يشارك إسلام حافظ فى مسلسل "سر السلطان" الذي يتم التحضير له حاليًا، وهو مأخوذ عن رواية "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس.

ومن المقرر أن يشارك المسلسل فى ماراثون رمضان 2023.

وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم: أحمد فهمى، أحمد السعدنى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى الإعلان عن باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري يشارك إسلام حافظ فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع النجم ياسر جلال.

 ويواصل القائمين على مسلسل ألف ليلة وليلة التحضير للعمل، وترشيح باقي النجوم، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من المشاهد التى تحتوى على جرافيك يتماشى مع أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

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يذكر أن إسلام حافظ انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده فى مسلسل "مهب الريح" مع النجمة هند صبري، حيث يظهر دور شرف فى العمل.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى  The  Good  Wifeبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.

هند صبري يوسف ادريس جيهان خليل جومانا مراد احمد السعدنى ماجد المصري

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