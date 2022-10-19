رئيس مياه الفيوم يتابع فعاليات محاكاة كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة والمحصورة

تابع المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالفيوم، فعاليات تدريب ومحاكاة لإدارة السلامة والصحة المهنية فى كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة والمحصورة وآليات الكشف عن الغازات الخطرة والمتفجرة وذلك بحضور المهندس محمد السعدنى والمهندس وجدى كمال بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد على أهمية اتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاََ على سلامة العاملين والمواطنين فى كافة مواقع العمل وضرورة تغيير الثقافة الوقائية وبثها فى فرق العمل من خلال قيادات هذه الفرق وإتباع القواعد والإرشادات والتأكيد على أهمية التدريب المستمر لفرق السلامة والصحة المهنية وجميع العاملين بالشركة وصقل وتنمية مهاراتهم و أشاد بالمستوى المتميز للفريق .

فى نفس السياق أفاد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بأن هذا التدريب يهدف إلى بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال التعامل والتدخل السريع مع الأخطار المحتملة لحماية العاملين والمواطنين .

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