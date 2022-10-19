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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوي عاملة القليوبية: توفير 263 فرصة عمل برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفر 263 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات ، للمؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين، برواتب مجزية فضلا عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

وقالت إيمان السيد مدير المديرية: إن الوظائف تتمثل في : 2 مدرس لغة عربية ،3 مدرس لغة إنجليزية ،3 مدرس رياضيات ،4  مدرس حاسب ألى ، 3 أطباء طوارئ ،2 سكرتارية عيادات ،2 فني تعقيم،2 فني اشاعه،5 مساعدين تمريض ، 15 عامل ،(2  أمين مخازن  خبرة سنتين)، و25 عامل انتاج ، (مشرف انتاج  - خبرة سنة )،(30 عامل مكن خياطة  - خبرة سنتين)،( 2 فنى جودة - خبرة 4 سنوات) ،25 بائع ، 15 عامل حياكة اورليه ،20 عامل حياكة اوفر، (35   عامل حياكة سنجر  - خبره 3 سنوات) ،5  عامل مكواه،10 عاملة تعبئة ،5  مساعدة  مكن ، 16 عامل تفصيل ومقصار، 8 سائق – رخصة اولى ، ثانية ، ثالثة.

وأشارت إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة  حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من نسب البطالة ، منوهة أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه لمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بنها - منطقة الفلل،مجمع المصالح خلف المحافظة.

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