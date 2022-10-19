العثور على سفينة قديمة في قاع نهر المسيسيبي ..فيديو

ظهر حطام سفينة قديمة على ضفة نهر المسيسيبي في باتون روج، بلويزيانا بعد انخفاض منسوب المياه بشكل قياسي.

ويعتقد علماء الآثار أن السفينة التي شاهدها لأول مرة أحد سكان باتون روج هي عبارة غرقت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

هذا الاكتشاف حصل بسبب الجفاف الذي أدى إلى انحسار المياه خلال فصل الصيف، كما أن هذا التراجع في منسوب المياه كشف في منطقة ليك ميد الوطنية للاستجمام عن العديد من بقايا الهياكل العظمية.

وكانت تضم عددا لا يحصى من الأسماك المجففة، ومقبرة للقوارب، وحتى مركبة غارقة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية كانت ذات يوم تقوم بمسح البحيرة.