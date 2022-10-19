رحلة تحبس الأنفاس.. قطار صيني بعمق 100 متر تحت سطح الماء

بدأ بناء خط سكة حديد شنتشن - جيانغمن عالي السرعة رسمياً أخيرا. وباعتباره بنية تحتية مهمة في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، تبلغ نسبة الجسور والأنفاق على كامل الخط 98 %، منها نفق مصب نهر اللؤلؤ بطول إجمالي يبلغ 13.69 كيلومترًا؛ وهو أعمق نفق تحت البحر في الصين.

ويبلغ أقصى عمق تحت الماء 115 مترًا، وأقصى ضغط للمياه 1.06 ميغاباسكال، وذلك حسبما نشرت «صحيفة الشعب اليومية أونلاين».



ووفق الصحيفة، يقع مشروع النفق بمصب نهر اللؤلؤ بين دونغقوان وقوانغتشو، وبدأ بناؤه بيوليو 2020، كالمشروع المنطلق مسبقا من سكة حديد شنتشن - جيانغمن عالي السرعة.

وتشارك اثنتان من آلات الدرع المحلية المصممة خصيصًا «شنجيانغ 1» و« شنجيانغ 2» في الدفع وبناء هذا المشروع الفائق.

جدير بالذكر، يبدأ خط شنتشن - جيانغمن فائق السرعة للسكك الحديدية من شنتشن، ممتداً غربًا عبر دونغقوان وقوانغتشو وتشونغشان وجيانغمن. فيما يبلغ طوله الرئيسي 116 كيلومترًا ويضم 7 محطات، وتبلغ مدة بنائه خمس سنوات ونصف السنة