المشدد 10 و6 سنوات لسائق وزوجته لاتجارهما في الهيروين بالطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور ابوسحلي والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر احمد فتحي، بمعاقبة سائق نقل بالمشدد ١٠ سنوات، وزوجته بالمشدد ٦ سنوات، وتغريم كل منهما ١٠٠ ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بالطالبية بالجيزة.

وأحال المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية القضية رقم ٥٩٩١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٩١٨ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من وائل.ف.ك.ع، ٤٩ سنة، سائق نقل، وإلهام.ف.ع.س، ربة منزل، ٢٤ سنة.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهما في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجسزة حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز المتهم الأول بدون تصريح مسبق من الجهة الإدارية المختصة محدث صوت.