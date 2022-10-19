خالد الجندي: الرئيس السيسي لديه نظرة ثاقبة واهتم بمشروع الرمال السوداء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرمال السوداء هي رمال موجودة على ضفاف التقاء البحر المالح بالعذب، ولها تركيب جيولوجي معين يحتوي على 41 معدنا نادرا مضيفا أن الموارد الطبيعية فى مصر ظلت لسنوات طويلة لا يوجد أى اهتمام بها على الإطلاق، على الرغم من عبقرية المناخ والموقع الاستراتيجي لمصر والمسح الجيولوجي لها والعطايا الإلهية التي مَن الله بها على مصر.

وأضاف الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون، على فضائية " دي ام سي" أن الرئيس السيسي قال إنه اهتم بمشروع الرمال السوداء منذ 5 سنوات، ولم يجد أحد يشجعه عليه، فهو كان لديه نظرة ثاقبة منذ اللحظات الأولى التي تولى فيها مسئولية البلاد، فكان يرى فائدة ذلك للأجيال القادمة".

وتابع أن الحضارة العالمية كلها قائمة على الرمال السوداء، وهي موجودة في بلدين أو ثلاثة في العالم، ولكن نسبة المعادن النادرة في رمال مصر هي الأعلى في العالم، وهي تستخدم في تبطين المفاعلات النووية وصناعة الطائرات والرقائق الإلكترونية، وهي ثروة حقيقية".

