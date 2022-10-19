أسبوع القاهرة الخامس للمياه يختتم فعالياته بتكريم الدكتور محمد عبد العاطى

اختتم اسبوع القاهرة الخامس للمياه ، حيث ألقى السيد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة توجه فيها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية إسبوع القاهرة للمياه.

وأشار الدكتور سويلم أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه التغيرات.

وأشار أن فعاليات الإسبوع إشتملت على عقد (٤) فعاليات رفيعة المستوى و (٣) جلسات عامة و (٣٠) جلسة فنية و (١٢) حدث جانبى و (٦) ورش عمل و (٣) مسابقات و (٤) زيارات ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك من ٧٠ دولة ومشاركة (٦٦) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٣٥) متحدث ، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.

واستعرض الدكتور سويلم أهم مخرجات جلسات الإسبوع وعلى رأسها إطلاق "وثيقة اعلان القاهرة" التى تهدف لدعم البلدان التي تُعاني من ندرة المياه للوفاء بالتزاماتها لعام ٢٠٣٠ ، وإعلان رئاسة مؤتمر المناخ COP27 والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لآليات دعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه وخارطة الطريق للتنفيذ ، وعرض فعاليات "يوم المياه" و "جناح المياه" ضمن مؤتمر المناخ القادم ، وبدء التحضير للمنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا بمعرفة مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه ، وإستعراض التقدم المحرز نحو تجربه المبادئ التوجيهية لتحسين استخدام المياه فى الزراعة بمعرفة الجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية ، ودعم "منتدى الإستثمار للاتحاد الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط" للأمن المائي في أفريقيا وحوض البحر المتوسط والسعى لتحسين تمويل مشروعات المياه وسياسات الإستثمار ، وبحث إنجازات "منتدى المهنيين الشباب الأفارقة" ، ودعم الإستخدام الفعال لموارد المياه من خلال المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقام الدكتور سويلم بتكريم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق ، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التى بذلها سيادتها خلال السنوات الستة الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري فى مصر.

كما قام الدكتور سويلم بتكريم السيد الأستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة الفنية لتحكيم مسابقات الإسبوع وخبير الرى والصرف والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه.

وقام الدكتور سويلم بتكريم إسم المهندس الراحل أحمد حسين أحد شباب المهندسين المتميزين والذى وافته المنية إثر حادث أليم قبيل إفتتاح الإسبوع ، مشيداً بجهود سيادته علي مدي سنوات خدمته بالوزارة وخاصة في تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ، داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة والثواب ولأسرته بالصبر والسلوان.

كما قام الدكتور سويلم بتكريم عدد من الأساتذة المتفرغين بالمركز القومى لبحوث المياه ، مشيداً بمجهودات سيادتهم في خدمة البحث العلمى ودعمهم لشباب الباحثين بالمركز.

وعقب ذلك .. قام الدكتور سويلم وكريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي في مصر بتكريم الفائزين في مسابقات "أطروحة الثلاث دقائق" لطلبة الماجستير والدكتوراة من كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM لتقديم مشروعات بحثية في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة وإستخداماتها في مجال المياه ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" والتى تقدم مشروعات تخرج من جامعات (عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا).