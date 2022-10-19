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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيلة تخلصك من الصراصير في لمح البصر

صدى البلد

تنتقل الصراصير إلي أماكن متعددة في المنزل وقد تكون غير آمنة ، ويمكن أن تفسد طعامك ومنزلك بالكامل.

 

فان الصراصير مثيرة للاشمئزاز ، ومن الصعب التخلص منها. 

 

ولكن هناك بعض  الحيل البسيطة للتخلص من الصراصير في لمح البصر

 

حافظ على منزلك نظيفًا:  فان الصراصير يحبون فتات الطعام ، والاتربة يجب عليك تنظيف  أول بأول وإخراج القمامة باستمرار. 

 

استخدم أدوات مثبتات الشعر العادية: عبوة من مثبتات الشعر يمكن أن تذهب تخلصك من الصراصير.

 إذا قمت برش الصراصير بمثبت الشعر ، فلن يكون لديهم خيار تحريك أرجلهم وأجنحتهم  ، حيث سيبقون في نفس المكان سوف يختنقون ويفشلون فشلا ذريعا في الهروب.

 

ترك أوراق الغار: تكره الصراصير رائحة أوراق الغار. افصل بعض أوراق الغار ثم انشرها بعد ذلك بوقت قصير حول منزلك. توقع أنك تعرف مكان وجود الحشرات ، ورش أوراق الغار حولها وقد تهرب الصراصير من منزلك فورا .

استخدم الأمونيا القلوية:  يمكنك محاولة تنظيف حوافك بترتيب قلوي. اجمع كوبين من الأمونيا مع حامل من الماء لعمل مزيج تنظيف سوف تستهين به الحشرات ولن تزور المكان.

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