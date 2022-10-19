لتحقيق التحول الرقمي.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أعلنت شركة MCS المتخصصة، في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر في خطوة من شأنها تطوير مهارات الكوادر البشرية وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة والمساهمة البناءة في رفع مهارات المتخصصين ووعيهم بما يتناسب مع مساعي الدولة للمضي قدماً نحو ترسيخ العمل بالتحول الرقمي.

يتضمن التعاون الجديد ايضا العمل المشترك على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وأفريقيا عبر مجموعة من البرامج والمسابقات للكشف عن المواهب والأفكار الحديثة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة قائلاً:"اتفاقية الشراكة التي نوقعها اليوم هي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف “سنساعد في بناء قدرات المهتمين بمجالات التحول الرقمي، كما سندعم الشركات لخلق المزيد من فرص العمل والفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المهارات الرقمية بين الشباب، وتعزيز ريادة الأعمال المجتمعية، وتمكين الشركات من تطوير المزيد من التكنولوجيا المساعدة”.

من جانبه ، أعرب المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS إن التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر لا يقتصر على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فقط وإنما يتضمن دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال التي تعد واحدة من أهم مكونات منظومة التحول الرقمي وأحد أهداف التنمية المستدامة ".