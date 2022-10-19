عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتحقيق التحول الرقمي.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

صدى البلد

أعلنت شركة MCS المتخصصة، في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر في خطوة من شأنها  تطوير مهارات الكوادر البشرية وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة والمساهمة البناءة في رفع مهارات المتخصصين ووعيهم بما يتناسب مع مساعي الدولة للمضي قدماً نحو ترسيخ العمل بالتحول الرقمي.

يتضمن  التعاون الجديد ايضا  العمل المشترك على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر وأفريقيا عبر مجموعة من البرامج  والمسابقات للكشف عن المواهب والأفكار الحديثة  التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة قائلاً:"اتفاقية الشراكة التي نوقعها اليوم هي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. 

وأضاف “سنساعد في بناء قدرات المهتمين بمجالات التحول الرقمي، كما سندعم الشركات لخلق المزيد من فرص العمل والفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المهارات الرقمية بين الشباب، وتعزيز ريادة الأعمال المجتمعية، وتمكين الشركات من تطوير المزيد من التكنولوجيا المساعدة”.

من جانبه ، أعرب المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS إن التعاون المشترك  مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر لا يقتصر على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فقط وإنما يتضمن دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال التي تعد واحدة من أهم مكونات منظومة التحول الرقمي وأحد أهداف التنمية المستدامة ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وسموحة 2-0 في الدوري الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي الآن 1-0 في الدوري

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

ترشيحاتنا

هل يجوز الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على معاش الزوج المتوفى؟

مدفون في الرمل .. والدة ضحية طليق زوجته بالإسكندرية تكشف تفاصيل صادمة

رئيس دولة يقيل وزير خارجيته بسبب التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

إقالة حسني عبد ربه من الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الهزيمة أمام الأهلي

جلال الدين والسباحتان | 7 أفلام عربية تهمك مشاهدتها بـ مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ