لبسوا قميص نوم أحمر زي مسلسل الأسطورة..جريمة تهز الصف والنيابة تتخذ قرارا

خطفوا طفل



أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 5 متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير طفل عاريا بالصف بقميص نوم احمر وتهديده بنشر فيديوهات جنسية لخلاف نشب بينهم

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة ان المتهمين خطفوا الطفل بطريق التحايل بأن اقتادوه بدراجة بخارية قيادة الرابع والسادس وبرفقتهم الخامس والسابع واستدرجوه لأرض فضاء باعدين اياه عن المارة و ذويه لخلاف استعر بينهم

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتكوا عرض الطفل بالقوة والتهديد ابان ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن حسروا عنه ملابسه ملبسين اياه قميص نوم احمر وهددوا الطفل عبدالله بإفشاء ونشر التسجيلات والصور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام اللاحق في حال إبلاغه عما ارتكبوه من جرم



كما تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للطفل بأن التقطوا له بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم السادس مقاطع مرئية وصوراً بمكان خاص بغير رضائه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما أن المتهمون من الأولى إلى الثالث والمتهم السادس ضربوا الطفل

فأحدثوا به إصابات والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية لمدة تقل عن عشرون يوماً وأحرز الثاني والثالث وحاز البقية بواسطتهما أسلحة بيضاء وأداة " مطواه – كتر -أفيز" بغير ترخيص ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية

