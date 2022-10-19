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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يبحث مع مفتي البوسنة والهرسك التعاون المشترك

وكيل الازهر
وكيل الازهر

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الشيخ حسين كافازوفيتش، المفتي العام للبوسنة والهرسك، ‏لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.‏

قال وكيل الأزهر إننا حريصون على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع جمهورية البوسنة والهرسك، لنشر المنهج الأزهري الوسطي والفكر الإسلامي الصحيح عبر تخصيص المنح الدراسية لطلاب البوسنة والهرسك للالتحاق بالأزهر الشريف والدراسة فيه، مؤكدا أن الأزهر الشريف لن يتوانى عن تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال طلاب البوسنة والهرسك للدراسة بين رحابه، وتلقي العلوم الشرعية والعربية من منبعها الأصيل.

من جانبه عبر الشيخ حسين كافازوفيتش عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر لدورهم في نشر ثقافة السلام والتسامح حول العالم، معربا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع الأزهر الشريف، وحرص طلاب البوسنة والهرسك على الدراسة في الأزهر الشريف، وليكونوا امتدادا للعديد من كبار علماء الدين الإسلامي في البوسنة والهرسك والذين تخرجوا من جامعة الأزهر وأسهموا في نشر الفكر الوسطي في بلادنا.

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