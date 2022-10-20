التنسيقية تنظم جلسة نقاشية عن ملف الحبس الاحتياطي.. اليوم

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرا، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي.



وتتناول الورشة عدة محاور رئيسية منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.



وتطرح الجلسة عدة أسئلة للنقاش، منها: «كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟».



يدير الجلسة كل من محمد عبد العزيز وطارق الخولي، عضويّ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



ويشارك من أعضاء التنسيقية في الجلسة كل من: فيولا فهمي، أسامة بديع، زكي القاضي، محمد نبيل، ماجد الفقي، أحمد مقلد، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان وأحمد حمامصي.