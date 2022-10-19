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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قارب نهري ذكي للأماكن الباردة تطلقه الصين لهذا الغرض

قارب نهري
قارب نهري

تم إطلاق قارب نهري كهربائي للمناطق الباردة على أحد روافد نهر سونغهوا شمال شرقي الصين، وفقا لصحيفة «تشاينا ساينس ديلي».
 

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وجهز القارب النهري الذكي، الذي يبلغ طوله حوالى 27 مترا وعرضه ستة أمتار، بأربع مجموعات من بطاريات فوسفات الحديد (الليثيوم) بسعة إجمالية تبلغ 600 كيلوواط ساعة، وبحمولة إجمالية مصممة تبلغ 138 طنا. وهو قادر على استيعاب 53 شخصا، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، اليوم (الأربعاء).

ووفق الوكالة، يتم تشغيل القارب النهري المذكور بواسطة محركين متزامنين مغناطيسيين دائمين بقدرة 60 كيلوواط لكل منهما، حيث توفر مراوحهما الفعالة استقراراً جيداً وقدرة مناورة جيدة.

ولا تزال السرعة التجريبية لهذا القارب النهري على الماء سواء العميقة أو المستقرة لا تقل عن 18 كلم في الساعة، في حين تبلغ قدرته على التحمل حوالى ثماني ساعات.

وتوفر القوارب والسفن الذكية الخضراء مزايا الكفاءة العالية والاستجابة السريعة والصيانة المريحة، وفق الصحيفة، التي أكدت «انها تصبح تدريجيا الخيار الرئيسي للنقل عبر الممرات المائية الداخلية في المقاطعات الجنوبية».

ومع ذلك، فإن المناطق الباردة في خطوط العرض العالية التي تبلغ درجة حرارتها 30 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في فصل الشتاء تميل إلى التأثير سلبا على أداء البطارية ومعدات الشحن لهذه القوارب والسفن

قارب نهري روافد نهر سونغهوا شرقي الصين الباردة

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