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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء اليورو اليوم الخميس 20-10-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس نحو 19.35جنيه للشراء و 19.46جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 19.33جنيه للشراء و 19.49جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنوك (العقاري المصري العربي، المصرى لتنمية الصادرات) اليوم الخميس نحو 19.33جنيه للشراء و 19.46جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك HSBC نحو 19.29 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم الخميس مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(المشرق ،التنمية الصناعية)  نحو 19.28جنيه للشراء و 19.43جنيه للبيع.

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سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك  البركة نحو 19.26جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الخميس مقابل الجنيه المصرى فى البنك العربي الأفريقي الدولي عند 19.22جنيه للشراء 19.46جنيه للبيع  .

سجل سعر اليورو اليوم الخميس مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 19.19جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.19جنيه للشراء و 19.44جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك قناة السويس نحو 19.19جنيه للشراء و 19.46جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو اليوم الخميس فى بنوك (  قطر الوطني،الأهلي ،المصرف المتحد،التجاري الدولي CIB)  نحو 19.18جنيه للشراء و 19.46جنيه للبيع.


بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول نحو 19.17جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع


وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك الأهلي المصري نحو 19.16جنيه للشراء و 19.44جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإسكندرية، فيصل الاسلامي) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.46جنيه للبيع


وسجل سعر اليورو اليوم الخميس فى بنوك (أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،بلوم،الإمارات دبي الوطني)نحو 19.16جنيه للشراء و 19.46جنيه .

بلغ سعر اليورو اليوم الخميس فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 19.14جنيه للشراء و 19.40جنيه للبيع.


أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 19.35جنيه للشراء.

 

 

اليورو سعر اليورو الجنيه المصري سعر اليورو اليوم بنك مصر اليوم الخميس

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