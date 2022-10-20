أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 20-10-2022

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



أسعار الدولار فى مصر



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنك العقارى المصري العربي 19.69للشراء و 19.71 جنيه للبيع



سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع .



بلغت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك كريدى اجريكول نحو 19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنكي مصر و الأهلي

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

أسعار الدولار



بلغت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس،قطر الوطني) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي 19.62جنيه للشراء و 19.73جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.59جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار



ويقدم البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.

واستمر الدولار الأمريكي فى صعودة الجنوني عالمياً وفي المقابل انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاض قيمة (-0.0028) نقطة وبنسبة (-0.28%) وذلك أثناء جلسات التداول أمس الأربعاء.