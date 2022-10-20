محافظ كفر الشيخ: اليوم هو عيد ميلاد مصانع الرمال السوداء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مشروع الرمال السوداء سوف يخدم الدولة المصرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، متابعا: "اليوم هو عيد ميلاد مصانع الرمال السوداء الذي كان أمل للمصريين، لاسيما وأن الرمال السوداء تتضمن مواد دقيقة تدخل في صناعة كثيرة وأيضا للتصدير".

أضاف جمال نور الدين، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن محافظة كفر الشيخ تمتد بطول120 كيلو متر على البحر المتوسط، وتتعرض لأجواء ساحلية قاسية والأمطار تكثر في السقوط بالشتاء من 4 إلى 6 ساعات".



وكشف المحافظ، أن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني يتشاركون مع المحافظة لمواجهة السقوط الغزير للأمطار في فصل الشتاء، متابعا: "لدينا الآن منطقة صناعية في مركز مطوبس، وندعو المستثمرين للتعاون معنا لزيادة المصانع".



