فرج عامر: نصف فريق ليفربول عايز يتغير

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أداء فريق ليفربول امام وست هام يونايتد فى المبارة التى انتهت بهدف دون مقابل للريدز فى الدورى الانجليزى .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ ليڤربول حتي بعد انتصار النهاردة بحس انة اصبح بيمشي علي سطر ويسيب سطر، ونصف الفريق عايز يتغير ، تهالكوا ومش حيصدوا علي اللي جاى ”.

و حقق فريق ليفربول ثاني انتصاراته تواليًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 16 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 11 نقطة في المركز السابع.