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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقترب من حبل المشنقة.. القصة الكاملة لجريمة قاتل صهره في كفر الشيخ

حبل المشنقة
حبل المشنقة

لم يكن يتوقع أن تكون نهايته غدراً على يد زوج شقيقته، الذي استوقفه أثناء سيره في الطريق ليتحدث معه، حتى فاجأه المتهم وقام بإحضار سلاح ناري «كباش خرطوش»، وصوب ناحيته، حتى سقط غارقاً في دمائه، ونُقل إلى المستشفى لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة بهذه الضربات الغادرة.

بداية الجريمة.. لماذا قتل المتهم المجني عليه؟!

هذه القصة المأساوية الأليمة، شهدتها مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حيث أقدم «م. ع»، سائق، مقيم بقرية القزاز مركز دسوق، على قتل شقيق زوجته بسبب خلافات المتهم مع زوجته، وعلى أثر ما تولد في نفسه بأن المجني عليه لا يرغب في استمرار زواجه من شقيقته، وألقى القبض عليه، وجرى حبسه احتياطياً، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي قررت إرساله أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيها الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليه.


أمر الإحالة

كشفت أوراق القضية وأمر الإحالة، قيام المتهم «محمد. ع»، 37 سنة، سائق، مقيم بـ قرية القزاز التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعدى علي شقيق زوجته «إكرامي صلاح»، عمداً مع سبق الإصرار، وذلك على أثر ما تولد في نفسه من أن المجني عليه لا يرغب في استمرار زواجه من شقيقته، فبيت النية وعقد العزم على قتله وذهب باحثاً عنه وقد أعد مسبقاً لجريمته سلاحه الناري «كباس الخرطوش» وأخفاه بداخل مركبته لإتمام جريمته.

إحالة أوراق المتهم بقتل شقيق زوجته في كفر الشيخ إلى مفتي الجمهورية

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كما تبين قيام المتهم باستيقاف المجني عليه بالطريق العام حال قيادته دراجته النارية الأجرة بزعم الحديث معه، فاستجاب له المجني عليه ونزل من مركبته، فعاد المتهم إلى دراجته النارية واستخرج منها سلاحه الناري واقترب منه، مشهراً إياه في وجهه مطلقاً منه عياراً نارياً هشم به الجبهة اليسرى من وجهه فسقط أرضاً غارقاً في دمائه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته.


تقرير الطب الشرعي 

ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه إكرامي صلاح، وجود جرح متهتك ومتقيح مصحوب بفقد في النسيج يقع مقابل مقلة العين اليسرى والتي وجدت متهتكة مع ملاحظة وجود كسور بمحجر العين اليسرى.

كما تبين أن تلك الإصابات المشاهدة بالرأس إصابة نارية حدثت من الرشات النارية المستقرة والمستخرج بعضها بمعرفة الطب الشرعي أثناء التشريح والمطلقة من سلام ناری مُعَد لإطلاق طلقات خرطوش، وقد أصابه المذكور باتجاه أساسي من الأمام، وذلك بالنسبة للوضع الطبيعي القائم المعتدل الثابت للجسم ومن مسافة يتعذر فنيًا تحديدها لعدم اكتمال الدائرة الرشية أو وجود الحشار بالجثة.

وأشار التقرير إلى أن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر للتاريخ المعطى للواقعة، وتعزى الوفاة إلى إصابته النارية الرشية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتكدم وتهتك والتهاب بالمخ وما ضاعفها من التهاب رئوي رقادی مزدوج.

 

إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية 

وقرَّرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، السبت الماضي، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيق زوجته عمداً مع سبق الإصرار، بسلاح ناري، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم عليه بالإعدام.

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