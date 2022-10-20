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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة تفقدية للوحدات الصحية بقري جنوب الشيخ زويد

تفقد أعمال القافلة
تفقد أعمال القافلة الطبية جنوب الشيخ زويد

تفقدت الدكتورة آمال عبد الحي مدير عام الأمومة والطفولة بوزارة الصحة بزيارة الوحدات الصحية بقري جنوب الشيخ زويد، وكذلك وحدة الأمومة والطفولة بالمدينة .. حيث كان في استقبالها الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، شمال سيناء.

 كما شملت الزيارة الوحدات الصحية  بقري الظهير وأبوالعراج جنوب الشيخ زويد، ومركز أبورفاعي بحي الكوثر.

الكشف الطبي

وقد  تم تفقد أعمال القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري في قرية الظهير، لمتابعة عمليات الكشف الطبي علي المواطنين المترددين علي القافلة في مختلف التخصصات وكذلك صرف الأدوية حسب تشخيص الطبيب  مجانا.


ورافقها أثناء الزيارة الدكتورة  إسراء حسن من إدارة  الرعاية الأساسية بالمديرية وفريقي الإشراف بالإدارة والمديرية.
 

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الشيخ زويد الوحدات الصحية زياة تفقدية

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