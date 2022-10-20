ارتفاع واردات تونس من الحبوب 45.5% في أول 9 أشهر من 2022

قال المرصد الزراعي الحكومي التونسي إن واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 قفزت 45.5 بالمائة إلى 3.559 مليار دينار (مليار دولار).

وأضاف أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61% بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي أغسطس الماضي، أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن توقيع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي لدعم واردات الحبوب.

وهدف الاتفاق لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلد والشعير في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضا وعودًا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.