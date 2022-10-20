عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لدينا فؤاد عبر إنستجرام

صدى البلد

تألقت الفنانة دينا فؤاد في أحدث ظهور لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة جلد باللون الأسود  واعتمدت ترك شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.

دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بفستان مجسم.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، وميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها فى دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوي» الذي جسده أحمد العوضي، وبرعت في تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا في أفضل حالاتها الفنية.

اطلالات دينا فؤاد اعمال دينا فؤاد صور دينا فؤاد اخبار دينا فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

أمطار رعدية.. مفاجأة أول يوم دراسي الأسبوع المقبل

بعد صابونة محمد رمضان|لا تفوتك أسعار أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء.. علي جمعة يوضح

إضراب شامل واشتباكات عنيفة.. ماذا يحدث بالقدس والضفة عقب استشهاد عدي التميمي؟

رئيس الوزراء يصل ميدان التحرير لافتتاح مشروع كايرو بايك

الولايات المتحدة.. اعتقال شخص في محيط الكونجرس يحمل مسدسين وبندقية

وفقا لمشروع القانون.. 12 اختصاصا للهيئة العامة لإعادة تنظيم النقل النهرى

قومي المرأة يهنئ نوران جوهر لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرياح تطيح بمديرة مدرسة بالعريش.. سمحت لطالب بتسلق ساري العلم لرفعه

تصيب 70% من المرضى.. أعراض شائعة تنذر بسرطان البنكرياس يتجاهلها الكثيرون

بملابس محتشمة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تثير الجدل| شاهد

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ