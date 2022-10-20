شاهد أحدث ظهور لدينا فؤاد عبر إنستجرام

تألقت الفنانة دينا فؤاد في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة جلد باللون الأسود واعتمدت ترك شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، وميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها فى دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوي» الذي جسده أحمد العوضي، وبرعت في تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا في أفضل حالاتها الفنية.