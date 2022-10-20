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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ نوران جوهر لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، البطلة المصرية نوران جوهر، لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى. 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بنجاح البطلة المصرية الكبير، وفوزها ببطولة أمريكا للمرة الثالثة على التوالى، مؤكدة أنها رفعت اسم مصر عالياً، وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية البطلة. 

يذكر أن نوران جوهر هى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عقب فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7)، (9-11)، (11-7) (11-6) في مباراة استغرقت (51) دقيقة.

وبهذا الإنجاز، تعادل نوران جوهر رقم الماليزية نيكول دايفيد، أسطورة الإسكواش العالمي.

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