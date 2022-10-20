أبحاث علمية بجامعة العريش للحفاظ علي ثروة أشجار النخيل

قال الدكتور هاني عبد الله ، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء ،أن الكلية تجري أبحاث علمية ومعملية علي مختلف المحاصيل للحفاظ علي الثروة القومية من أشجار النخيل ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، علاوة علي إضافة محاصيل أخري إستراتيجية تعتمد عليها الدولة في توفير الغذاء منها بنجر السكر والقمح والبطاطس وخلافه ، وان معمل زراعة الأنسجة لإنتاج النخيل بالكلية يهتم بتطوير زراعات النخيل واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والانتاج .

وقال ، أن المشروع سيفيد المحافظة فى الحفاظ على ثروة النخيل ، التى تتعرض للنقص التدريجى، نتيجة الحركة العمرانية فى بعض المناطق، وشيخوخة بعض الاشجار ، وإصابتها بأمراض ، وهذا بدور يعيد امجادالمحافظة باستكمال مشروع زراعة مليون نخلة خلال 5 سنوات قادمة .

النباتات الطبية

وأكد الدكتور هاني ، أن التحدى الأكبر للاستثمار فى مجال الزراعة هو زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء، خاصة و أن زراعة النباتات الطبية فى سيناء ينتج عنها صناعات أخرى مثل "التجفيف ,والتعبة ,واستخلاص الزيوت العطرية.

وهذا بدوره يساعد في إتاحة فرص عمل وتقليل مستوى البطالة، ويساهم فى تفعيل دور المرأة البدوية فى مجال النباتات الطبية والعطرية.