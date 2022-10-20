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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة استبعاده من مواجهة الأهلي والإسماعيلي

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، على الهجوم الذي تعرض له عقب مواجهة الترجي التونسي أمام بلاتيو النيجيري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات إذاعية : "تعجبت من الضجة التي حدثت في مصر بعد ضربة الجزاء التي حصل عليها فريق الترجي التونسي، في حين لم يحدث نفس رد الفعل خارج مصر".

وأضاف: "طلبت الاعتذار عن خوض مواجهة منتخب تونس الأوليمبي والكونغو الأوليمبي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "سوف يتم إسناد مواجهة تونس والكونغو إلى أمين عمر ليحل مكاني".

وأكمل: "لم يطلب مني اتحاد الكرة أو رابطة الأندية إدارة مواجهة الأهلي والإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز، وهناك نظام من جانب كلاتنبرج بشأن تحديد الحكام مبكرا لإدارة المواجهات".

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