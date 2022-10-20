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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات الأوضاع في فلسطين.. مصر تطالب بوقف فوري للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية

صدى البلد

  ذكرت وزارة الخارجية ، اليوم  الخميس  أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف.
وطالب بيان لوزارة الخارجية بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.
وأضاف البيان أن مصر تحث القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، على تحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.

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