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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

باحثة بالشئون الدولية: القمة العربية بالجزائر تهدف للتكامل العربي في مواجهة التحديات

صدى البلد

قالت الجزائرية سميرة لفريكي الباحثة بالشؤون الدولية، إن القمة العربية المرتقب انعقادها بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر تعد حدثا عربيا مهما للغاية وفرصة للتباحث والتشاور إزاء القضايا العربية والتحديات التي تمر بها المنطقة. 

وأوضحت "الفريكي"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجزائر استكملت كافة التحضيرات لاسضافة هذا الحدث العربي بامتياز وسيكون فرصة أمام الدول العربية لمناقشة العديد من القضايا السياسية والأمنية، لافتة إلى أن القمة تنعقد في توقيت مهم حيث تمر الساحة الدولية بظروف دقيقة وحساسة كالحرب في أوكرانيا والتي أبرزت العديد من القضايا مثل أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار التى انعكست على العديد من السلع في الدول العربية.

وأشارت الباحثة في الشؤون الدولية، إلى أن القمة العربية فرصة لإيجاد رؤية عربية موحدة نحو تكامل عربي وتوحيد للرؤي إزاء القضايا والأزمات ولحل القضايا بما يحفظ مصالح الأمة العربية.  

ولفتت "لفريكي"، إلى أن الجزائر وضعت على جدول أعمال القمة كل ما يلمس العربية من موضوعات وفي مقدمتها القضية الأولى والمحورية للعرب وهي القضية الفلسطينية وسيشكل الحضور العربي على أعلى مستوى التفاف حول القضية الفلسطينية وإعلان الجزائر الذي تم التوافق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية في 13 أكتوبر الجاري.

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