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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ الهندسة الصناعية: غازات الانبعاث الحراري تتولد نتيجة حرق 7 عناصر

غازات
غازات

كشف الدكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة الصناعية والنظم بجامعة حلوان، طرق الحد من انبعاثات الكربون في الصناعة، والزراعة، والمدن الجديدة.

وقال "أيوب"، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن غازات الانبعاث الحرارى أو الدفيئة عددها 7 عناصر متواجدة فى الجو، ومع الثورة الصناعية وأشهرها ثانى أكسيد الكربون، الميثان ، أكسيد النيتروز، الهيدرو فلوروكلور وسميت بهذا الاسم بالتزامن مع كثرة وجودها فى الجو بدأت عمل صوبة حول الأرض والشمس تبعث حرارة على الأرض وتمتص مرة أخرى عبر الغلاف الجوى.
وأشار إلى أنه مع زيادة الغازات الدفيئة تقوم الصوب الزراعية بامتصاصها داخل الأرض وبالتالى تدخل الحرارة ولكن دون خروجها ومن هنا جاءت تسمية هذه الغازات وتحدث بسبب الأنشطة من أى فرد سواء الكهرباء التى تتم عن طريق حرق الغاز الطبيعي، الفحم أو أى نوع من الوقود المستخدم ونتيجة للحرق يحدث تفاعل يحدث انبعاثات كما يحدث نفس الأمر مع استعمال السيارة بمحرك احتراق وتخرج 3 غازات منبعثة وذلك نتيجة للثورة الصناعية والاعتماد على الكهرباء.

الغازات الدفينة الزراعة الكهرباء الغاز الطبيعى المدن الجديدة الصوب الزراعية

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