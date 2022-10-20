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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح وحدة طب أسرة وادي الملاك بمدينة التل الكبير

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم ، وحدة طب أسرة وادي الملاك بمركز ومدينة التل الكبير، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات الجديدة ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

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وذلك بحضور الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير مديرية الصحة والنائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة التل الكبير ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات قطاع الصحة بالإسماعيلية.

وتفقد " أنيس"  أقسام الوحدة والتى يتم افتتاحها ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتشغيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية ، بعد تطويرها بتكلفة بلغت ١,٨ مليون جنيه، ليقدم الخدمة والرعاية الطبية ل ٥ ألاف مواطن بقرية وادي الملاك وتوابعها.

وتضم الوحدة عدد ٢ عيادة طب اسرة ، عيادة اسنان، عيادة تنظيم اسرة و مشورة، رعاية حوامل، تطعيمات ، صيدلية  غرفة ملفات، الاستقبال و الطوارئ، معمل دم ، معمل بارا، تثقيف صحي ، خدمات مركزية (تعقيم ، مغسلة ،غرفة نفايات)، سكن اطباء و سكن تمريض.

بالإضافة لتجهيزها بجهاز مزج مكونات حشو الاسنان، "وحدة أسنان كاملة بها كمبروسور، عدد 3 كونترا هاي سبيد ، وعدد 1 كونرا لو سبيد بالإضافة الي ميكروموتور"، جهاز حشو ضوئي، جهاز أشعة للأسنان، جهاز كاحت جير، جهاز شفط سوائل، "جهاز استنشاق + (برطمان + وصلات) ، عدد اثني عشر مجموعة 2 لكل جهاز"، جهاز تشخيص بالموجات الفوق الصوتية، اجهزة تعقيم حديثة، "جهاز كيمياء الدم ( فوتوميتر) ، فلاتر ( 340- 490- 505- 546- 578- 620 )"، جهاز تقطير، جهاز عد الدم 3 اجزاء.

كما تقدم خدمات الطوارئ والإحالة إلى منشآت الرعاية الثانوية والثالثة.

وتعد الوحدة إضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية ، حيث أنها تحتوي على جهازين لأشعة السونار على أحدث الطرازات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية وتم تجهيز الوحدة بالكامل وتأسيسها من مخازن التموين الطبي والقطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة بأحدث الإمكانيات.

كما تم تدعيم الوحدة بالقوى البشرية من أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين، التي تعمل تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

والجدير بالذكر أن مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية هي المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين، حيث قدمت مراكز ووحدات الرعاية الأولية بفرع الإسماعيلية أكثر من  مليون و٨٠٠ ألف خدمة طبية منذ بدء التدشين حتى الآن.

ومن المقرر انضمام ٦٦ منشأة صحية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين بمحافظة الإسماعيلية، تشمل ١٢ مستشفى و ٥٤ مركز ووحدة صحية، تم تشغيل ٤ مستشفيات منهم:
«مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي»، بالإضافة إلى ٣٢مركز ووحدة صحية حتى الآن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وخلال الافتتاح، حرص " أنيس " على حث الأطقم الطبية والتمريض على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

و تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.

 

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