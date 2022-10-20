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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد: الثقة بالمدير الفني للأهلي تزداد يوميا بعدما كسب أرضية لدى الجمهور

الدورى المصرى
الدورى المصرى

قال الناقد الرياضى عبد الحميد فراج، إن  الدورى المصرى شهد انطلاقة قوية كما أن كافة الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد بجانب الاستعداد بمعسكرات ودية والبداية كانت ساخنة وحماسية مع انطلاقه، ومنها على سبيل المثال ظهور جيد للنادى الأهلى والزمالك وفريق أسوان أمام الاتحاد.


وأضاف "فراج" خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الموسم يشهد عملية تحكيمية مختلفة وظهر الحكام بصورة جيدة وأصدروا قرارات تحكيمية شجاعة مع انطلاقة الدورى والتى ستساعد فى زيادة سرعة معدلات سير الدورى المصرى.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أوفى بكافة تعهداته والمستحقات المالية للحكام والذى سيساعدهم بشكل أكثر فى التركيز فى مباريات الدورى، مؤكدا أن الثقة بالمدير الفنى للنادى الأهلى تزداد يوما بعد يوم خاصة أنه كسب أرضية كبيرة لدى الجمهور بمشاركة كريم فؤاد فى مركز آخر مختلف فى أدائه، واستغلال أكرم توفيق فى مركز الجناح وأسفرت عن هدف ضد نظيره الاسماعيلى.

 

الدوري المصري الأهلى الزمالك المالية كريم فؤاد قرارات الاسماعيلي المدير الفني فريق اسوان

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