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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مصر والبحرين تبحثان مجمل العلاقات الثنائية الدينية بما يعزز الشراكة المميزة بينهما

صدى البلد

  بحث رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، مع سفير مصر لدى البحرين ياسر شعبان، العلاقات الطيبة التي تجمع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين بالأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون وتنسيق مستمر بما يعزز الشراكة المميزة فيما بينهم، بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
و أوضح رئيس المجلس الأعلى خلال اللقاء اليوم /الخميس/ و فقا لوكالة الأنباء البحرينية، الاهتمام الذي توليه قيادة البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة الأصعدة بما يفتح آفاقاً جديدة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنماء والازدهار، مرحبا بزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمملكة البحرين بناء على دعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" الذي سيعقد في مملكة البحرين في الفترة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر 2022.
من جانبه أعرب السفير المصري عن شكره و تقديره لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على اللقاء، وتقديره لجهود المجلس في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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