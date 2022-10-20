خدمات يقدمها بنك saib احتفالا باليوم العالمى للادخار ..تعرف عليها

بمناسبة اليوم العالمي للإدخار وفي إطار مبادرة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري، قام بنك saib بعقد ندوات تثقيفية مالية لطلاب جامعة الزقازيق يومي 19 و 20 أكتوبر الحالي بحضور أكثر من 600 طالب وطالبة وتم إستعراض مفهوم الشمول المالي وأهميته للأفراد و المؤسسات على حد السواء ودوره في النمو الاقتصادي و الاستقرار المالي بمصر .

كما تم عرض المنتجات والخدمات المصرفية والحلول المالية البنكية التي تتناسب مع الفئات المستهدفة من الشمول المالي خلال الندوات مقدمة من ممثل من البنك ذو خبرة مصرفية و ممثل من المعهد المصرفي المصري ذو خبرة كبيرة فى مجال ريادة الاعمال و يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي تم بين بنك saib والمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD وفي حضور المعهد المصرفي المصري EBI الذي قام بتقديم ندوة مكثفة تخص ريادة الاعمال و عليه سيقوم البنك بعقد عدة ندوات تثقيفية في العديد من الجامعات الحكومية لتطوير الثقافة المالية لدى كافة فئات المجتمع المصري لتحقيق رؤية مصر 2030. وفي ظل هذه الفعاليات يقيم البنك مسابقة لطلاب الجامعات يتم من خلالها منح جائزة مالية كل ثلاثة أشهر لأعلى مستخدم لبطاقة بنك saib.

كما يقدم بنكsaib العروض التالية خلال هذه الفترة:

-فتح حساب بدون مصاريف وبدون حد أدنى للرصيد .

-إصدار بطاقة مسبقة الدفع بدون مصاريف.

-الإشتراك في خدمة الأنترنت البنكي بدون مصاريف.

-الإشتراك في تطبيق الموبايل البنكي بدون مصاريف.

-الإشتراك في خدمة المحفظة saib wallet بدون مصاريف.

-الإشتراك في خدمه الـ SMSبدون مصاريف.

بالإضافه إلى التواجد داخل مراكز التثقيف المالىsaib cube خلال هذه الفتره داخل مول طنطا، مول مصر بالسادس من أكتوبر ، و مول العرب بالشيخ زايد و سيتي سنتر الإسكندرية لإتاحة جميع المزايا والعروض.