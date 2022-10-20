عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عشريني لإدارته شركة خاصة للسياحة والسفر دون ترخيص بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بحبس صاحب شركة خاصة للسياحة والسفر، في بداية العشرينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإدارته شركة خاصة النشاط السياحي دون ترخيص، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضرًا من  قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج يتضمن ضبط المدعو (محمود ح م م- 20 سنة- صاحب شركة خاصة للسياحة والسفر- ويقيم دائرة المركز).

ضبط ثلاثيني لمزاولته مهنة كاتب عمومي دون ترخيص في سوهاج

ضبط عشريني لإدارته شركة خاصة للسياحة والسفر دون ترخيص بالبلينا في سوهاج

وذلك لإدارته شركة خاصة النشاط السياحي دون ترخيص، كائنة دائرة مركز البلينا، صادر من وزراة السياحة والآثار بالمخالفة لأحكام القانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، دُشنت مأمورية من ضباط القسم بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، إستهدفت محل الشركة، وتم ضبط المتهم، كما تم ضبط 5 تذاكر طيران وأجندتين بهما معاملات سياحية.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بإرتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج النيابة العامة السياحة والاثار شركة خاصة للسياحة والسفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بسبب التورتة.. طبيبة تكشف مفاجأة غير متوقعة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تُعلن فتح باب التقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن موعد تولي رئيس الوزراء الجديد مهامه.. تفاصيل

بعد استقالة تراس.. من المرشحين لمنصب رئاسة وزراء بريطانيا؟

بنسبة 51.3%.. ننشر أهم 5 دول مستوردة للمواد العازلة من مصر خلال 2022|بالأرقام

صبري فواز: "ايه الفرق بين المهرجانات وقشطة يابا؟!"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد استقالة تراس من منصبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. داليا البحيري تتألق على البحر | شاهد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

بعد تصدرها التريند لسبب غريب.. 10 صور آثارت الجدل لـ ياسمين عبدالعزيز

مراتي تلبس براحتها.. صور أثارت ضجة لـ مي عمر ومحمد سامي

فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

صابونة محمد رمضان بـ55 ألف جنيه.. أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

لا نملك إلا الدعاء لها|مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ