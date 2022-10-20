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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإزالة آثار الأمطار وشفط تجمع المياه بالميادين والأنفاق ..صور

إزالة آثار الأمطار
إزالة آثار الأمطار بشوارع أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة آثار الأمطار وشفط المياه ببعض الأنفاق والشوارع والميادين بالأحياء والمراكز وذلك ضمن جهود المحافظة لمواجهة آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة وتخفيف الآثار الناتجة عنها.

مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الري والزراعة وإدارة المرور وحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة وغيرها من الجهات المعنية في هذا الشأن مؤكداً على تسخير كافة طاقات وامكانات المحافظة لاحتواء أية آثار ناتجة عن الأمطار وتقديم الدعم العاجل لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معه لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

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وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشفط تجمعات المياه ببعض شوارع بحي شرق وحي غرب والأنفاق وبعض المراكز نتيجة الطقس السئ التي تعرضت له المحافظة اليوم حيث تمركزت معدات وسيارات الإنقاذ السريع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وانتشرت في ربوع المحافظة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للامطار اليوم فضلاً عن شن حملات بقيادة خالد مصطفى مدير وحدة مشروع الإنقاذ السريع لشفط تجمع مياه ببعض الشوارع بحي شرق وحي غرب من بينها شارع الجامعة والمدينة الجامعية وأسفل كوبري الواسطى وغيرها من الأماكن.


محافظ أسيوط أعلن عن انعقاد غرفة عمليات المحافظة وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والاحياء لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار والآثار الناتجة عنها والحد من مخاطرها وتلقي جميع البلاغات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فضلاً عن رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي موجات أخرى محتملة من الأمطار خلال الأيام القادمة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أغلب محافظات الجمهورية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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