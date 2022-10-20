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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجاز .. طفل يفقد 35 كيلو من الوزن خلال ثلاثة أشهر.. اِعرف السبب

السمنة لدي الأطفال
السمنة لدي الأطفال

قال الدكتور  ماجد زيتون  ، أخصائي التغذية العلاجية، إنه يجب عمل نظام تغذية ناجح جدا والبروتكول العلاجي لمريض السمنة ومن ضمنهم الأطفال، مشيرا إلى أن لديه طفل مريض بالسمنة فى المراكز الخاصة به نقص فى الوزن إلى 35 كيلو فى ثلاثة أشهر.

وأضاف الدكتور ماجد زيتون ، خلال لقائه لـ برنامج "  أنا والطبيب   " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " مع الإعلامية ماري نعيم ، أن له تميز وأسبقية فى علاج الأطفال الصغار أو المراهقين ، موضحا أن فقدان 35 كيلو فى ثلاثة أشهر يعد إنجازا فى حد ذاته، ويجب من أجل تحقيق ذلك جعله يشعر دائما .بالشبع، وأنه لا يحتاج الذهاب لتناول الطعام السريع.

وفي سياق متصل، وأوضح: أن السمنة الموضوعية تختلف عن السمنة الكلية، منوها بأن فقدان الوزن  يتم بطريقة طبية واحترافية، من خلال استخدام أساليب وأدوات ودون جراحة.

ولفت إلى أن الشخص عندما يفقد وزنه بطريقة غير صحيحة يظهر عليه بعض الأشياء التي تؤكد أنه مريض، ولكن عندما يفقد الوزن بطريقة صحيحة لا يظهر على الشخص أى أشياء سلبية.

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