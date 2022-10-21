للسيدات .. تطبيقات هتخليكي تكتشفي خيانة جوزك

من المفترض أن تتسم أي علاقة بين الرجل والمرأة بالثقة والأمانة ولكن في بعض الأحيان لا يدرك الشركاء أهمية الرابطة الإلهية بينهم ويتجاوزون ما لا يجب تجاوزه.

وعند اكتشاف الخيانة متأخرا تتعقد العلاقات بين الأزواج خاصة إذا كان عمر الزواج طويلا وبينهم أطفال وحياة مشتركة، لذلك إذا كانت تراودك الشكوك في شريك/شريكة حياتك يمكنك إنقاذ ما يمكن إنقاذه في وقت مبكر.

وتعتبر أفضل طريقة هي استخدام تطبيقات تجسس لمراجعة الأنشطة التي يقوم بها الزوج على هاتفه، وسنذكر تطبيقات تساعد على مراقبة أنشطة شريك حياتك على هاتفه دون علمه.

1- تطبيق Catwatchful

يعتبر تطبيق Catwatchful من أبرز وأروع تطبيقات التجسس. والذي يتم إستعمله بشدة من طرف الأبوين لمراقبة أبنائهم والأنشطة التي يقومون بها وكذلك الزوجين يلجأون لإستخدام هذا التطبيق المميز للتجسس على هاتف الزوجة أو الزوج عندما يصبح الشك منتصرا عن الثقة والصدق.

من أروع الإمتيازات لبرنامج Gatwachful المميز أنه مجاني. وأنه يستخدم فقط على الهواتف ذات إصدار أندرويد.

2- تطبيق Xnspy

يعد هذا التطبيق الجيد والذي ينصح به فريق ضخم من محترفي عالم الإختراق والتجسس، لأنه يحتوي على خوارزميات قوية تمكنك من الكشف عن عدة معلومات تخص طرف الضحية. كما أن تطبيق Xnspy يعتبر من أبرز وأروع وأشهر التطبيقات ذات فعالية جيدة في التجسس.

ومن أبرز مميزاته الاستماع لجميع المكالمات الصوتية، وقراءة كافة الرسائل النصية، والاطلاع على جميع الملفات المتعلقة، والتجسس على جميع برامج التواصل الإجتماعي، و إمكانية رؤية الصور والفيديوهات، كما يحق لك الوصول ل Gmail .

3- تطبيق Couple tracker

تم تسمية هذا التطبيق بهذا الإسم لأنه يلقى إقبال كبير من طرف الأزواج بالدرجة الأولى. حيث أن له دور أساسي في التجسس على هاتف الوزج أو الزوجة من رسائل مكتوبة ، وحتى الرسائل المسجل بالصوت وعدة ملفات.

فيصبح الهاتف بين يديك، كأنك أنت صاحبه تتحكم فيه من جميع الزوايا فيمكن تحميل هذا التطبيق الهائل من المواقع الإلكترونية المضمونة