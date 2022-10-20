عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أونكتاد: تجديد مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية يساهم في خفض أسعار الغذاء العالمية

صدى البلد

أكدت هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود الموقعة في يوليو 2022، التي تقودها الأمم المتحدة ويتم بموجبها تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود حتى الشهر المقبل، هو أمرٌ حيوي للاستمرار في خفض أسعار الغذاء العالمية وضمان الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية.


وأشارت أونكتاد -في تقرير اليوم /الخميس/ في جنيف- إلى أن المبادرة بثت الأمل وأظهرت قوة التجارة وسط الأزمة المستمرة، مضيفة أنه بفضل هذه المبادرة بدأ نشاط الموانئ في أوكرانيا ينتعش، كما بدأت شحنات كبيرة من الحبوب تصل إلى الأسواق العالمية؛ إذ بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمواد الغذائية الأخرى التي تم تصديرها من خلال المبادرة حتى أمس الأربعاء، ما يقرب من 8 ملايين طن متري.


ولفتت الهيئة الدولية إلى أن المبادرة ساعدت على استقرار أسعار الغذاء العالمية، وبالتالي خفضها ونقل الحبوب الثمينة من إحدى سلال الخبز في العالم إلى موائد المحتاجين، مضيفة أن مؤشر أسعار الغذاء الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أظهر أن أسعار المواد الغذائية العالمية قد انخفضت في الأشهر الأخيرة بحوالي 8.6% في يوليو و1.9% في أغسطس و1.1% في سبتمبر.


وحذرت أنه مع قرب انتهاء المبادرة في نوفمبر المقبل، وعدم تأكُد تجديدها، فإن أسعار بعض السلع مثل القمح والذرة عادت للارتفاع مرة أخرى.


وشددت الهيئة على أنه بدون هذه المبادرة، الأمل ضئيل في توفير الأمن الغذائي خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا، مشيرة إلى أنه برغم استمرار انخفاض الشحنات لأقل من 40% إلى 50% من فترة ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، يسير العمل في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن نشاط الموانئ في أوكرانيا آخذ في الازدياد، والأحجام المنقولة من الموانئ الثلاث (أوديسا وتشورنومورسك ويوجني) ترتفع ارتفاعا كبيرا.


وقال تقرير أونكتاد إن الحمولة الأسبوعية من الحبوب المشحونة بموجب المبادرة بلغت 1.2 مليون طن بحلول سبتمبر، ويظل هذا دون مستويات 2021، لكن الفجوة تضيق. 


وأوضح أن الذرة والقمح يشكلان أكثر من 70% من حوالي 8 ملايين طن من الحبوب التي غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار المبادرة؛ ويذهب ما يقرب من 20% من صادرات القمح إلى البلدان الأقل نموا التي تعاني من ضعف السكان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

ترشيحاتنا

إيران تكشف مصير الرياضية إلناز ركابي بعد ظهورها دون حجاب.. تفاصيل

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

الرعاية الصحية: الاتفاق مع شركة جيتينج لإنشاء أكاديمية ADA GETINGE ACADEMY لتدريب الأطباء والتمريض

الحكومة الانتقالية في تشاد تفرض حظر تجول وتعلق نشاط بعض الأحزاب.. تفاصيل

وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتكليف إيمان نجم رئيسًا لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

توقف عن الإفراط في تناولها.. 3 أطعمة تصيبك بـ الهشاشة | تفاصيل

فستان جريء.. رانيا يوسف بإطلالة تثير الجدل| شاهد

في شهر التوعية به.. أكلات تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي| احذري

فيديو

مصير الكتاكيت في مصر .. كيف ستنتهي الأزمة ؟..فيديو

إضراب واشتباكات ... ماذا يحدث بالقدس بعد استشهاد عدي التميمي | فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ