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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طبيب نساء عن زواج القاصرات: يتعرضن لخطورة أثناء الحمل والولادة.. فيديو

حسام الشنوفي
حسام الشنوفي

أكد الدكتور حسام الشنوفي أستاذ النساء والتوليد بـ قصر العيني، أن سن البلوغ طبيا هو السن الذي يصل فيه الذكر أو الأنثى للقدرة على التزاوج والتكاثر جسديا وعقليا ونفسيا، وبالتالي البلوغ ليس جسدي فقط.

 

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وقال  حسام الشنوفي في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :"  من المشاكل التي تواجهها القاصر عن الزواج مبكرا مشكلة العلاقة  الجنسية وما قد ينتج عنها من تهتكات، وقد تعاني من مشاكل نفسية كثيرة بعد الزواج  وقد تعاني الفتاة القاصر من صدمة كبيرة ".

 

وأكمل حسام الشنوفي:"  الفتاة التي تتزوج في سن مبكرة قد  تحمل في طفل،  وتواجد جنين يعني سحب فيتامينات وموارد من جسد الأمر التي مازالت في فترة نمو جسدي".

 

ولفت حسام الشنوفي:" الولادة في حالة القاصرات تعتبر  خطيرة جدا من الناحية الطبية، لأن الجنين يمر من خلال عظم الحوض كي يخرج  ولابد أن يحصل عظم الحوض على النضوج الكامل له كي تكون عملية الولادة سليمة وسلسلة ".


وتابع حسام الشنوفي:"  مرحلة الرضاعة تحتاج  مجهود كبير، وقد تعاني الطفلة التي تتزوج مبكرا من هذا الأمر".

 


 

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