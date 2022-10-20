إطلاق أول برنامج تليفزيوني للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي شبكة قنوات الحياة

أطلقت شبكة قنوات الحياة برنامج "أهل بلدنا"وهو برنامج تليفزيوني جديد خاص بالتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وتوثيق جهوده علي الأرض لخدمة المواطنين.

يأتي اطلاق البرنامج تزامنًا مع تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني ويُعرض البرنامج الجمعة من كل أسبوع في تمام الواحدة ظهرًا، وتقدمه الإعلامية مها موسى.

و يستعرض البرنامج الجهود التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واعضاءه، خلال الأسبوع، فضلاً عن تقديم لقاءات مع مسئولي تلك المؤسسات ومع المواطنين المستفيدين.

ويأتي البرنامج كنافذة لسماع شكاوي واستغاثات المواطنين ساعيًا لحلها مع كافة الجهات المعنية، حيث يحرص القائمين علي البرنامج علي تلقي طلبات ومقترحات المشاهدين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج .

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي من رواد العمل التنموي في مصر.