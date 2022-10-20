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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 90% من إجمالي 8342 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة

مصطفى هارب مساح
مصطفى هارب مساح

قال مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنّ سوهاج الجديدة تتميز بأنّها مدينة من مدن الجيل السادس، وواعدة، بها الكثير من المشروعات والأماكن المميزة، مؤكدا تنفيذ 90% من إجمالي 8342 وحدة سكنية يجرى إنشاؤها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنّ هناك نموًا تشهده المدينة حاليا لم يحدث منذ 7 سنوات، فهناك إقبال على شراء الأراضي، وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالًا كبيرًا على المشروعات الصناعية والتجارية والسكنية.

وعن النشاط التعليمي، أكد أنّ هناك طفرة في عدد المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، فهناك 3 مدارس حكومية جديدة، وجامعة سوهاج الأم، موضحًا أنّه في المجال الطبي فهناك مستشفى سوهاج الجامعي، وجارٍ إنشاء مستشفيات ومراكز طبية خاصة واقتصادية جديدة في المدينة.

وفي مجال توفير فرص العمل، أشار إلى أنّ هناك العديد من المصانع بالمنطقة الصناعية، وتوفر العديد من فرص العمل، وفي المجال العقاري هناك العديد من فرص العمل في البناء، إضافة إلى أنّ المشروعات الاستثمارية والخدمية توفر العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أنّ هناك خطة سنوية يعملون بها.

ونوّه بأنّه يتواصل مع سكان المدينة للأخذ برأيهم من خلال الشكاوى والمقترحات، فمكتبه مفتوح طوال الأسبوع لأي مواطن، يواجه أي خللٍ في الخدمة المقدمة له، أو مشكلة تعرض لها، مؤكدا توفر خدمة «واتس اب» ومركز خدمة عملاء، وصندوق شكاوى مخصص للأشخاص غير القادرين على التواصل بطريقة مباشرة.

وأعرب عن حلمه بالوصول بالمدينة إلى أكثر من ذلك، وأن تصبح من أفضل مدن مصر الحديثة، وأن يستكمل ما بدأه زملاؤه السابقون من رؤساء الأجهزة أو الموظفين، فالكل يعمل من أجل أن تصبح مصر حديثة جميلة متطورة بتوجيهات ونصائح دائمة من وزير الاسكان، وتحت قيادة حكيمة، تنفيذًا لرؤية 2030 التي يطمح لها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتصبح مصر عظيمة بأبنائها، وقدرة شبابها.

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