أبو العينين يتقدم بالعزاء في وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائبة ابتسام أبو رحاب، توفيت منذ قليل وهي من محافظة الوادي الجديد، معلقا “وهي سيدة مصرية بسيطة وأصيلة”.

وقد تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالعزاء في وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب "رحم الله النائبة وألهم أسرتها الصبر والسلوان".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن النائبة “ابتسام أبو رحاب”، كانت تحمل هموم أهلها بالوادي الجديد والصعيد.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، كنت أعرف النائبة منذ فترة طويلة في برلمان 2015 وبرلمان 2020، وقد غابت منذ فترة عن المجلس وكان هناك تساؤل عن السبب وراء عدم حضورها الجلسات، ولم نكن نعلم أنها مريضة وقد توفيت منذ لحظات قليلة.