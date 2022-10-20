حنورة : توجه عام من الدولة لتمكين القطاع الخاص بأشكال ومجالات متعددة

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المشاركة مع القطاع الخاص هي أحد أدوات التمويل في تنفيذ المشروعات.

وقال عاطر حنورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن القطاع الخاص عليه التزامات هامة في دعم اقتصاد الدولة.

وتابع رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن القطاع الخاص هو الأفضل في إدارة المشروعات من الحكومة.

توجه عام من الدولة

وأشار عاطر حنورة إلى أن هناك توجه عام من الدولة لتمكين القطاع الخاص، بأشكال ومجالات متعددة.